Более 36 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости подали в Тюменской области
36 тыс. 375 заявлений на регистрацию недвижимости подали нотариусы в Тюменской области в 2024 году. Они наделены полномочиями направления документов в органы регистрации прав. При подаче документов заявителем выступает нотариус и все документы удостоверяются его усиленной квалифицированной электронной подписью.
Как сообщает "Мегатюмень", подача документов на регистрацию в Росреестр осуществляется только в электронном формате, что способствует осуществлению регистрации прав на недвижимость в минимально короткие сроки – в течения дня, следующего за днем приема документов.
Добавим, с января 2025 года в перечень сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, вошли договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами.