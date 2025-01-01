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Более 36 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости подали в Тюменской области 

Общество, 19:38 26 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 тыс. 375 заявлений на регистрацию недвижимости подали нотариусы в Тюменской области в 2024 году. Они наделены полномочиями направления документов в органы регистрации прав. При подаче документов заявителем выступает нотариус и все документы удостоверяются его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Как сообщает "Мегатюмень", подача документов на регистрацию в Росреестр осуществляется только в электронном формате, что способствует осуществлению регистрации прав на недвижимость в минимально короткие сроки – в течения дня, следующего за днем приема документов.

Добавим, с января 2025 года в перечень сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, вошли договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами.

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# недвижимость , нотариус

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