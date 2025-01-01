Делегация Тюменской области презентовала региональный инвестпотенциал в Индии

| Фото: со страницы президента Союза "ТПП Тюменской области" во ВКонтакте Ольги Езикеевой | Фото: со страницы президента Союза "ТПП Тюменской области" во ВКонтакте Ольги Езикеевой

Делегация Тюменской области презентовала инвестиционный потенциал региона на выставке Global Village 2025 в Индии. На мероприятии прошли переговоры с компаниями, заинтересованными в сотрудничестве.

Об этом на своей странице во ВКонтакте рассказала президент Союза "Торгово-Промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

На выставке представители региона подписали меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Тюменской области и Южного Гуджарата, что положило начало эффективной совместной работы.

Также тюменская компания производитель безалкогольных напитков ООО “Био век" провели дегустацию кваса, произведенного в Индии.