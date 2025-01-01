  • 26 января 202526.01.2025воскресенье
  • USD98,2636
    EUR103,1870
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Делегация Тюменской области презентовала региональный инвестпотенциал в Индии

Общество, 12:44 26 января 2025

со страницы президента Союза "ТПП Тюменской области" во ВКонтакте Ольги Езикеевой | Фото: со страницы президента Союза "ТПП Тюменской области" во ВКонтакте Ольги Езикеевой

Делегация Тюменской области презентовала инвестиционный потенциал региона на выставке Global Village 2025 в Индии. На мероприятии прошли переговоры с компаниями, заинтересованными в сотрудничестве.

Об этом на своей странице во ВКонтакте рассказала президент Союза "Торгово-Промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

На выставке представители региона подписали меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Тюменской области и Южного Гуджарата, что положило начало эффективной совместной работы.

Также тюменская компания производитель безалкогольных напитков ООО “Био век" провели дегустацию кваса, произведенного в Индии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТПП Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:11 26.01.2025Более 150 жителей Тюменской области освоили почтовые профессии в 2024 году
15:10 26.01.2025Около 130 тюменских школьников объединил молодежный форум Aiesec fest
14:36 26.01.2025Семейный МФЦ откроют в Уватском районе
13:57 26.01.2025Более 176 миллиардов рублей потратили тюменцы на платные услуги в 2024 году