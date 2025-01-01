В России перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов расширили до 116 наименований

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширен до 116 наименований. В него включили продукцию для детей с муковисцидозом от 1 года до 11 лет и для детей с муковисцидозом старше 7 лет, сообщает правительство РФ.

"Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве", – отметил председатель кабмина Михаил Мишустин.

Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.