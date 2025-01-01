Виктор Квасов ознакомился с системой среднего профтехобразования Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С системой среднего профессионального технического образования познакомился участник программы "Время героев", военнослужащий СВО Виктор Квасов. 27 января он посетил региональные колледжи и техникумы.

Также он присутствовал на защите программы развития Тюменского медицинского колледжа с 2025 по 2030 годы. Пятилетняя стратегия предусматривает не только развитие действующих направлений подготовки, но и введение обучения новым специальностям.

"Присутствовал на защите проекта дальнейшего развития медицинского колледжа, где обсуждали медицинское профессиональное образование в Тюменской области, как оно будет в дальнейшем развиваться. Мне приятно, что регион и лично Александр Викторович уделяют такое пристальное внимание развитию медицины. Имея опыт участия в специальной военной операции, я хочу особо отметить вклад, который в приближение нашей победы вносят медицинские работники. Выполняя свою боевую задачу всегда знаешь, что, что бы ни случилось, они приложат все усилия, будут спасать наших ребят день и ночь, в любых условиях. И это ощущение опоры, крепкого плеча, дает нам силы", - сказал Виктор Квасов.

Как уточнила директор Тюменского медицинского колледжа Марина Макарова, в рамках стратегии развития учебного заведения уже в текущем году введут две новые специальности.

"В январе 2025 года мы получили лицензии на медико-профилактическое дело и на стоматологическое дело – новая специальность, которая готовит зубных фельдшеров. Думаю, что она будет пользоваться большим успехом. С 2026 года мы планируем открыть еще две профессии: медицинский администратор и специалист по ремонту медицинской аппаратуры", - рассказала руководитель.

Также в стратегии предусмотрено расширение инклюзивной педагогики. Уже действует подготовка для студентов, которые имеют ограниченные возможности по зрению – это медицинский массаж. А на будущее планируют ввести ортопедическую стоматологию для учащихся с ограничениями по слуху.

"Также основной момент в стратегии – это воспитательная работа. Мы получили статус федеральной инновационной площадки в разделе "Музейная педагогика". Не устаю повторять, что мы единственные в Тюменской области, кто продвигает эту тему и уже имеет такую площадку. Ко Дню Победы мы реализуем очень большой проект "Медицина Победы", готовим фестиваль "Профессия, прославляющая профессии", приуроченный Году защитников Отечества. Исполнится 85 лет системе СПО и мы тоже готовимся к этому празднику", - добавила Марина Макарова.

Стратегией предусмотрено материально-техническое развитие и увеличение на 10 % в год учебных мест.

Директор колледжа провела для Виктора Квасова экскурсию по музею. Пространство уже известно в регионе. Также военнослужащий СВО заглянул в лабораторный комплекс и аудиторию, где по предложению студентов провел на манекене сердечную реанимацию.

Напомним, что программа "Время героев" направлена на развитие управленческого потенциала участников специальной военной операции. В ходе обучения Виктор Квасов знакомится с работой различных отраслей, представленных в Тюменской области.

Оксана Корнеенкова