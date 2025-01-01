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Более 2000 спортсменов выступили на Кубке губернатора Тюменской области по танцевальному спорту

Общество, 19:08 27 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более двух тысяч спортсменов выступили на 25-м Кубке губернатора Тюменской области по танцевальному спорту, сообщает информационный центр правительства региона.

На паркете спорткомплекса "Центральный" в Тюмени танцевальные дуэты соревновались в европейской и латиноамериканской программах. Юные спорстмены — в медленном вальсе, ча-ча-ча, самбе и квикстепе, польке и вару-вару.

“Кубок губернатора проходит уже 25 лет, и все эти годы главы региона поддерживали этот турнир. Традиция продолжается и сегодня. Отмечу, что данные соревнования ждали не только в области, но и в соседних регионах. Спортсмены любят к нам приезжать. Турнир был очень жарким!", – рассказала президент Федерации танцевального спорта Тюменской области Вера Шерегова.

За три дня разыграли 171 кубок и 342 медали в 57 категориях. Результаты — здесь.

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# соревнования , спорт , танцы

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