Более 2000 спортсменов выступили на Кубке губернатора Тюменской области по танцевальному спорту

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более двух тысяч спортсменов выступили на 25-м Кубке губернатора Тюменской области по танцевальному спорту, сообщает информационный центр правительства региона.

На паркете спорткомплекса "Центральный" в Тюмени танцевальные дуэты соревновались в европейской и латиноамериканской программах. Юные спорстмены — в медленном вальсе, ча-ча-ча, самбе и квикстепе, польке и вару-вару.

“Кубок губернатора проходит уже 25 лет, и все эти годы главы региона поддерживали этот турнир. Традиция продолжается и сегодня. Отмечу, что данные соревнования ждали не только в области, но и в соседних регионах. Спортсмены любят к нам приезжать. Турнир был очень жарким!", – рассказала президент Федерации танцевального спорта Тюменской области Вера Шерегова.

За три дня разыграли 171 кубок и 342 медали в 57 категориях. Результаты — здесь.