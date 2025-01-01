Около 30 тысяч горожан ежедневно пользуются приложением “Тюменский транспорт”

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около 30 тыс. человек ежедневно пользуются мобильным приложением "Тюменский транспорт" Количество скачиваний превысило полмиллиона.

Об этом написал глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

В приложении "Тюменский транспорт" можно в режиме онлайн посмотреть время прибытия нужного автобуса. Также оно дает возможность заранее построить маршрут с пересадкой для более быстрого передвижения по городу, воспользовавшись пересадочным тарифом.

Напомним, развитие общественного транспорта обсудили на заседании городского штаба. По итогам Максим Афанасьев обратил внимание на увеличение количества транспортных средств и обозначил планы по развитию сети новых маршрутов.