16 почтовых отделений модернизировали в Тюменской области в 2024 году

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

В Тюменской области 2024 году модернизировали 16 отделений Почты России. В 14 селах по технологии быстровозводимой конструкции были построены новые здания, ещё два сельских отделения, в Ялуторовском и Тобольском районах, капитально отремонтировали.

Как отметили в пресс-службе УФПС Тюменской области, почтовые отделения, сконструированные по технологии быстровозводимых зданий, появились в селах Тюменского, Упоровского, Ярковского, Тобольского, Вагайского, Юргинского, Голышмановского и Казанского районов. Здесь оказывают весь перечень услуг: приём и доставка почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, финансовые операции, включая выплату пенсий и приём платежей.

Здания функционируют полностью автономно с подключением к электросети. В них предусмотрены оборудованные места для работы и отдыха персонала, отопление, водоснабжение и кондиционер. Маломобильные клиенты могут воспользоваться пандусом и кнопкой вызова персонала.

В сёлах Беркут Ялуторовского района и Малая Зоркальцева Тобольского района провели капитальный ремонт уже существующих почтовых отделений. В частности, обновили внутренние помещения, окна, двери, системы отопления, водоснабжения, электричества, установили системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, оборудовали системы климатического контроля и кондиционирования.

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

"В обновленных почтовых отделениях услуги могут получить клиенты разных возрастов. Например, молодые люди могут оформить Пушкинскую карту, получить заказы с маркетплейсов, воспользоваться услугой активации учётной записи на Госуслугах. А люди старшего возраста - оплатить коммунальные платежи, получить пенсию или приобрести товары первой необходимости", — отметила врио директора Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Маргарита Шамбер.

Масштабный проект по модернизации сельских отделений, инициированный президентом России Владимиром Путиным, стартовал в 2022 году по всей стране. В Тюменской области с начала проекта отремонтированы 23 отделения. Это повысило качество услуг для более чем 80 тысяч жителей.