Почти три четверти жителей Тюменской области удовлетворены качеством дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Качеством автомобильных дорого федерального и местного значения удовлетворены 74% жителей Тюменской области. О таких результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое проводилось в декабре 2024 года, для измерения соответствующего показателя национального проекта "Безопасные качественные дороги" сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Опрос, в котором приняли участие 172 тысячи респондентов, проводился в 89 субъектах. Регионами – лидерами по удовлетворённости населения качеством и доступностью дорог регионального и местного значения стали Чеченская Республика (84%), город Севастополь (83%) и Белгородская область (78%).

К регионам-лидерам (значение показателя – 65% и выше) также относятся: Тюменская область (74%), город Москва (73%), Республика Крым (73%), Республика Татарстан (73%), Калининградская область (70%), Луганская Народная Республика (68%), Мурманская область (66%), Ямало-Ненецкий автономный округ (66%), Запорожская область (65%), Ханты-Мансийский автономный округ (65%), Вологодская область (65%), Республика Марий Эл (65%), Кабардино-Балкарская Республика (65%).

"Сейчас уже можно смело утверждать, что национальный проект "Безопасные качественные дороги" продемонстрировал успешные результаты. Все ключевые показатели мы выполнили, а некоторые даже перевыполнили, - заявил Марат Хуснуллин. - Главное, что люди замечают позитивные изменения. Это подтверждают и соцопросы. По данным ВЦИОМа, 56% россиян удовлетворены качеством и доступностью региональных и местных автомобильных дорог. Повышение качества дорог в регионах – это не только вопрос комфорта передвижения, но и ощутимый вклад в общее улучшение качества жизни граждан. Безопасные, современные дороги способствуют развитию территорий, увеличивают мобильность населения и открывают новые социально-экономические возможности. Конечно, ещё далеко не везде дороги стали качественными. В этой сфере ещё много проблем, но мы поступательно их решаем. Хоть нацпроект "Безопасные качественные дороги" и завершился, работа будет продолжена в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни".

По данным руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, за шесть лет по всем программам с федеральным финансированием отремонтировано, реконструировано и построено более 150 тыс. км дорог по всей стране. "Выполнена главная задача, которую мы ставили перед собой, – повысить качество жизни населения, сделать так, чтобы в каждом регионе, в каждом городе, в каждом посёлке люди почувствовали позитивные изменения в дорожном хозяйстве. Именно поэтому мы контролировали все этапы реализации дорожной деятельности с точностью до копейки потраченных бюджетных средств и до каждого сантиметра уложенного асфальта", – отметил Роман Новиков.

Согласно исследованию ВЦИОМа, граждане отмечают позитивные изменения по обеспечению качественными, доступными и безопасными дорогами в первую очередь за счёт своевременных ремонтных работ и строительства новых дорог, развязок и инфраструктуры.