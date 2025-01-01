В Тюменской области на капремонт многоквартирных домов направят более 5 млрд рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 5 млрд рублей направят на капитальный ремонт многоквартирных домов в Тюменской области в 2025 году. Всего обновят 1 тыс. 203 дома, рассказал директор НО "Фонд капитального ремонта МКД Тюменской области" Константин Самосватов на совещании с участием представителей подрядных организаций 28 января.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В 2025 году запланировано направить на капитальный ремонт в Тюменской области свыше пяти миллиардов рублей. В 2026 – более двух миллиардов рублей. Это установлено краткосрочным планом капитального ремонта. В прошлом году отремонтировали 637 многоквартирных домов, где проводились те или иные работы. В 2025 - запланирован капремонт в одной тысяче 203 домах", - привел данные директор Фонда.

Речь идет об 1 тыс. 369 конструктивных элементах. Один объект подрядчики уже сдали, по 527 договоры уже подписаны и начались работы, еще по 606 проводят обследование и готовят документацию к проведению торгов. В первом квартале их проведут по 152 конструктивным элементам водоснабжения, 129 – теплоснабжения, 107 – крыш, 96 – электрики, 37 – фасадов, 32 –лифтов, 29 – водоотведения, 23 – подвалов и одного фундамента.

Константин Самосватов вручил благодарности руководителям трех подрядных организаций, которые лидируют в отрасли по качеству капремонта и объемам. Это компании "Марс", "Глобус" и "Энергосберегающие технологии".

Около 25 объектов отремонтирует за год компания "ТюменьОблСтройПроект-СК". На первом из них – доме № 6, ул. Шимской строители начали менять крышу. Объект переходящий: в 2024 г. разработали проектную документацию, к обновлению кровли приступили в январе.

"Работаем по контракту, который заключили с Фондом капитального ремонта Тюменской области. Идем по графику. Проект разработали мы сами, его утвердил Фонд. Прежняя крыша уже отработала свое. Мы меняем древесину, обрабатываем ее огнезащитным составом. Образцы проверяет пожарная лаборатория. Устанавливаем снегозадержание, ограждения. Испытываем их на прочность. Создаем новую водосточную систему. Делаем все, чтобы новая конструкция прослужила людям 15 лет и более, Также в доме меняем электрику", - рассказал директор компании Алексей Березовский.

Он отметил, что в самом начале ремонта наладили сотрудничество с управляющей компанией и жителями дома. Это помогает в работе и особенно когда необходимо контактировать с собственниками.

Ранее директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев рассказал, что в 2025 г. в многоквартирных домах региона отремонтируют 1 тыс. 369 конструктивных элементов.

Отметим, встречи с подрядными организациями регулярно проводит департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. На них обсуждают насущные вопросы - так органы власти получают качественную обратную связь от участников рынка.

Оксана Корнеенкова