Более 1,3 тыс. конструктивных элементов МКД отремонтируют в Тюменской области за год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 369 конструктивных элементов многоквартирных домов отремонтируют в Тюменской области в 2025 году. Для этого специалисты разработали более 930 проектных решений.

Такие данные привел директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев на совещании с участием представителей подрядных организаций 28 января.

"Десять лет в нашей стране реализуется программа капитального ремонта, это достаточно знаковое событие. В Тюменской области системная работа организована путем формирования краткосрочных планов, которые делятся на трехлетки. В прошлом году мы направили свои усилия на создание проектной документации. Разработали более 930 решений, которые уже сегодня реализуются. В планах на 2025 год - одна тысяча 369 конструктивных элементов", - рассказал директор департамента.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главная задача для участников процесса - выполнять ремонты там, где это на самом деле необходимо. Все возможности и решения для этого есть. А подходы к расходованию взносов собственников, по его словам, должны быть взвешенными. Главные бенефициары капремонта - сами граждане, жизнь которых должна быть комфортнее. Они же могут участвовать и корректировать ход ремонта общедомового имущества на всех этапах.

"При принятии решения о проведении капитального ремонта собственники помещений на общих собраниях могут назначить ответственного представителя, который будет участвовать в приемке работ. Это касается как услуг по разработке проектной документации, так и других этапов. В этом плане у нас очень много хороших практик, когда жильцы участвуют в процессе приемки работ. Таким образом, люди вовлечены в процесс содержания своего имущества", - уточнил глава департамента.

Зачастую подрядные организации выполняют контракты с опережением. В 2024 году специалисты разработали на 9 % больше проектных документаций. Это позволило уже в 2025 году оптимизировать издержки и высвободить ресурсы на строительно-монтажные работы.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов заявил, что размер взноса на капитальный ремонт в регионе самый низкий по Уральскому федеральному округу и один из наименьших в стране.

Отметим, встречи с подрядными организациями регулярно проводит департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. На них обсуждают насущные вопросы - так органы власти получают качественную обратную связь от участников рынка.

Оксана Корнеенкова