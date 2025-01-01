В Тюмени подвели итоги конкурса "Охрана труда глазами детей"

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Более 2 тыс. работ от юных жителей Тюменской области поступило на конкурс рисунков "Охрана труда глазами детей". Цель творческого состязания - привлечь внимание детей к вопросам охраны и безопасности труда, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

Победителей и призеров определили среди ребят в возрасте от 7 до 9 и от 10 до 15 лет. Лучшей среди участников первой возрастной группы стала 9-летняя воспитанница Детской школы искусств села Уват Александра Рашова. Она представила работу "Обрабатывая дерево, будь осторожен".

Во второй возрастной группе первое место заняла 14-летняя представительница ДШИ имени А.А. Алябьева" Тобольска за рисунок "Соблюдай правила безопасности!".

В дополнительной номинации "Береги себя - дома ждет тебя семья!" победила 10-летняя воспитанница МАУ ДО "ЮЦРДМ "Лидер" Юргинского района Екатерина Мезенцева. Она прислала на конкурс рисунок "Безопасность — это главное условие работы".

"Департамент выражает огромную благодарность всем участникам, их родителям, педагогам, специалистам администраций городских и муниципальных округов, районов Тюменской области, Центру занятости населения региона за помощь и энтузиазм", - отметила начальник управления трудовых отношений регионального департамента труда и занятости населения Ирина Ведрова.

Конкурс проводится в регионе с 2018 года. Его цель — привлечь внимание детей к вопросам охраны и безопасности труда.