В Тюменской области за год у 20 осужденных за коррупцию конфисковали 28 млн рублей взяток

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

28 млн рублей взяток конфисковали у 20 осужденных за коррупционные преступления в Тюменской области в 2024 г. С участием прокуроров вынесли приговоры по 95 таким уголовным делам. В 10 случаях осужденных лишили свободы. Общий срок в колнии для них превысит 40 лет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Всего за год с участием государственных обвинителей в судах рассмотрели 7,6 тыс. уголовных дел в отношении более 7,9 тыс. человек. Из них 232 уголовных дела совершили 276 юных жителей региона. За преступления в сфере безопасности дорожного движения 450 человек получили разные виды наказаний.

"По ходатайствам государственных обвинителей конфискация применена в отношении 180 различных транспортных средств. При этом, по решению судов конфискуются не только автомашины. На территории Сладковского района изъяты мотоцикл и трактор, у жителя Уватского района – мотовездеход, в Ишиме - электросамокат KUGGO M5 JILONG", - уточняется в сообщении.

Принудительными работами заменили лишение свободы для 102 осужденных.