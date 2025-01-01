Единый день консультаций пройдет в Тюменском технопарке 4 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги деятельности за 2024 год подведут органы власти и предпринимательское сообщество Тюменской области в Единый день консультаций, который пройдет в технопарке 4 февраля с 10 до 14 часов. Также участники обсудят ключевые задачи на 2025 год, сообщает администрация города.

Задать вопросы и получить ответы можно в формате "Открытый микрофон". Кроме того, посетителей ждут бесплатные консультации от представителей прокуратуры, ФНС, Роспотребнадзора, Социального фонда и других - всего более 30 ведомств.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.