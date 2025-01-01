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Первое заседание женского клуба состоялось в Тобольске

Общество, 21:14 29 января 2025

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Женский клуб "Тоболячка" организован при кадровом центре "Работа России" в Тобольске. Уже на первом заседании клуб помог 34 женщинам получить полезные знания и навыки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Эксперты 25 января провели консультации в спортивном комплексе. Они рассказали женщинам о правильном питании, важности отдыха и ухода за собой, регулярных медицинских осмотрах и пользе спорта для женского здоровья. Тренер по аэробике и закаливанию Гульнара Мусина показала эффективные упражнения, которые легко выполнять дома для улучшения фигуры и здоровья.

28 января в Кадровом центре состоялось мероприятие, посвященное успешному поведению на собеседованиях. Его провели HR-менеджеры Татьяна Киреева и Анна Данилова.

Психолог кадрового центра организовал практические занятия, где участницы научились оценивать кандидатов по различным критериям, а специалисты управления соцзащиты рассказали о возможностях получения социальных контрактов, которые помогут улучшить финансовое положение женщин.

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