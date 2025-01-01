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В Тюменской области назвали самые аварийные участки на трассах

Общество, 19:35 30 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44 участков на дорогах с наибольшей концентрацией аварий выявили в Тюменской области. На них в минувшем году произошло более трех дорожно-транспортных происшествий, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Пять из таких участков на федеральных автодорогах, еще столько же - на региональных автодорогах. Еще пять - на 35 километре окружной дороги Тюмени, это одно из самых аварийных мест", - привел данные начальник управления Госавтоинспекции Андрей Миллер на заседании проектной группы по безопасности дорожного движения. Обсуждение прошло под председательством заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова.

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Участники проанализировали данные и запланировали меры по ликвидации опасных участков на трассах и в населенных пунктах региона.

В ведомстве отметили, что планируют использовать на региональных дорогах камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, таких как выезд на встречную полосу и использование мобильного телефона во время движения.

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# Андрей Миллер , ГИБДД , ДТП , Сергей Шустов

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