Как Тюмень связана с Брестской крепостью, расскажут в центре Андрея Кижеватова

| Фото: Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Экскурсии для желающих больше узнать об истории Великой Отечественной войны проводят активисты первичного отделения "Единой России" № 250 на базе Клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова в Тюмени.

Здесь располагается музей боевой славы "Память", посвященный героям Брестской крепости и подвигу ветерана Великой Отечественной войны Андрея Кижеватова. Гости экскурсии узнают, как Тюмень связана с Беларусью и Брестской крепостью и какую роль в этой истории сыграла тюменская пионервожатая Лилия Осипенко. Музей располагает подлинными экспонатами, привезенными из Брестской крепости воспитанниками клуба. Среди них - уникальное знамя 393 дивизии. Кроме того, здесь можно больше узнать о работе военно-патриотического поискового отряда "Кречет", который в этом году отмечает свое 25-летие.

В числе гостей на экскурсии уже побывали актив первичного отделения № 309 и исполнительный секретарь городской парторганизации, заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

"Здесь же работает одна из десяти социальных гостиных нашего города. Вместе с коллегами пообщались с волонтерами, которые плетут маскировочные сети для зоны СВО, обсудили формы поддержки и возможности расширения мер помощи бойцам и их родным", - рассказал он.

Посетить музей в Год защитника Отечества и Год героев могут все желающие. Экскурсии проводят каждую среду с 11 до 12 и с 13 до 14 часов. Принимают группы до 20 человек, предварительно необходимо записаться по тел. 8 (3452) 51‒71‒96. Возрастное ограничение: 6+.

Евгения Шевцова