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В нижней части Тобольска появится спортивный центр

Общество, 16:01 01 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр, в котором жители Тобольска смогут круглогодично заниматься спортом, планируют построить в Нижнем посаде. Это один из приоритетных вопросов, сказал глава города Петр Вагин в прямом эфире в своем Telegram-канале.

Вопрос о строительстве спортивного центра для жителей Нижнего посада задала одна из зрительниц.

"Предварительно работаем над подбором земельного участка. Есть несколько вариантов. Планируем построить объект, где будут возможности для занятий спортом и реализации мероприятий патриотической линии. Всегда говорил о том, что основная задача заключается в объединении подгорной и нагорной части. Внизу остро не хватает объектов спортивной инфраструктуры", – считает Петр Вагин.

По его словам, сейчас принимаются предложения по поводу строительства спортивного объекта.

Инна Пахомова

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# Петр Вагин , спортивный центр , Тобольск

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