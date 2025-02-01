В нижней части Тобольска появится спортивный центр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр, в котором жители Тобольска смогут круглогодично заниматься спортом, планируют построить в Нижнем посаде. Это один из приоритетных вопросов, сказал глава города Петр Вагин в прямом эфире в своем Telegram-канале.

Вопрос о строительстве спортивного центра для жителей Нижнего посада задала одна из зрительниц.

"Предварительно работаем над подбором земельного участка. Есть несколько вариантов. Планируем построить объект, где будут возможности для занятий спортом и реализации мероприятий патриотической линии. Всегда говорил о том, что основная задача заключается в объединении подгорной и нагорной части. Внизу остро не хватает объектов спортивной инфраструктуры", – считает Петр Вагин.

По его словам, сейчас принимаются предложения по поводу строительства спортивного объекта.

Инна Пахомова