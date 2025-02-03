Тюменцам расскажут о секретах успешной заявки на грант ПФКИ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар о секретах успешной подачи заявки на грант Президентского фонда культурных инициатив начнется в "Точке кипения" Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) 5 февраля в 15 часов.

Спикер - региональный консультант проектного офиса ПФКИ Артем Кудряшев. Он расскажет, как правильно составить заявку и бюджет проекта, чтобы не только соответствовать требованиям, но и получить поддержку для реализации проекта. Участников ждет детальный разбор общих требований второго конкурса ПФКИ, советы по грамотному планированию бюджета и практические рекомендации.

Также в рамках мероприятия специалисты Центра "Мой бизнес" расскажут об инструментах поддержки молодых и социальных предпринимателей в виде грантов, мер поддержки и услуг.

Регистрация здесь.

Семинар пройдет в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".