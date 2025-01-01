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Юные тюменцы примут участие в митинге ко Дню воинской славы

Общество, 18:28 31 января 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Митинг, посвященный Дню воинской славы и 82-летию победы в Сталинградской битве, состоится в Тюмени на Исторической площади (ул. Ленина, 2) 2 февраля. Начало в 11 часов, сообщили в городской администрации.

Участниками события станут школьники и воспитанники учреждений отрасли спорта и молодежной политики: детского морского центра "Алый парус", спортивной школы № 2, детско-юношеского центра "Грант", центра эстетического воспитания "В доме Буркова".

Ребята почтут память погибших минутой молчания, возложат гирлянды и цветы к мемориалу.

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