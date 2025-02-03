  • 3 февраля 20253.02.2025понедельник
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер южный

В схемы движения автобусов 52, 79 и 96 в Тюмени включат новую остановку

Общество, 08:53 03 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Остановочный пункт "ул. Интернациональная" в обратном направлении включат в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 52 "Сквер Немцова – ЖК "Москва", № 79 "мкр. Восточный – ЖК "Москва" и № 96 "З-д медоборудования – ЖК "Москва". Изменения вводятся с 8 февраля, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автобусы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:43 03.02.2025Робот начал консультировать многодетных тюменцев по вопросам выплат на школьную форму
10:32 03.02.202553 орудия охоты изъяли у браконьеров в Тюменской области в 2024 году
10:21 03.02.2025Теплая погода ожидается в Тюменской области в первую неделю февраля
10:10 03.02.2025О вокзале Тюмени расскажет аудиогид на едином портале tours.dzvr.ru