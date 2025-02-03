В схемы движения автобусов 52, 79 и 96 в Тюмени включат новую остановку
Общество, 08:53 03 февраля 2025
| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"
Остановочный пункт "ул. Интернациональная" в обратном направлении включат в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 52 "Сквер Немцова – ЖК "Москва", № 79 "мкр. Восточный – ЖК "Москва" и № 96 "З-д медоборудования – ЖК "Москва". Изменения вводятся с 8 февраля, сообщает Тюменьгортранс.
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.