В Тюмени после пожара на улице Газовиков госпитализировали одного человека

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в квартире на пятом этаже жилого дома на ул. Газовиков, 18 тушили в Тюмени утром 31 января, сообщает региональное управление МЧС России.

Прибывшие на вызов огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м. В тушении пожара задействовали три единицы техники.

В результате происшествия один человек получил отравление продуктами горения и ожоги. Пострадавшего госпитализировали. Причина пожара устанавливается.

Видео: ГУ МЧС России по Тюменской области