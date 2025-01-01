  • 31 января 202531.01.2025пятница
  • USD98,0062
    EUR102,7782
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюмени после пожара на улице Газовиков госпитализировали одного человека

Происшествия, 13:31 31 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в квартире на пятом этаже жилого дома на ул. Газовиков, 18 тушили в Тюмени утром 31 января, сообщает региональное управление МЧС России.

Прибывшие на вызов огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м. В тушении пожара задействовали три единицы техники.

В результате происшествия один человек получил отравление продуктами горения и ожоги. Пострадавшего госпитализировали. Причина пожара устанавливается.

Видео: ГУ МЧС России по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 31.01.2025Более 900 кг печени с фальшивым сроком годности пытался реализовать поставщик в Тюменской области
13:53 31.01.2025По факту исчезновения девочки-подростка в Тюменской области возбуждено уголовное дело
13:31 31.01.2025В Тюмени после пожара на улице Газовиков госпитализировали одного человека
12:25 31.01.2025Тюменца будут судить за ДТП с двумя пострадавшими школьницами