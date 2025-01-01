В Тюмени после пожара на улице Газовиков госпитализировали одного человека
Происшествия, 13:31 31 января 2025
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Пожар в квартире на пятом этаже жилого дома на ул. Газовиков, 18 тушили в Тюмени утром 31 января, сообщает региональное управление МЧС России.
Прибывшие на вызов огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 25 кв. м. В тушении пожара задействовали три единицы техники.
В результате происшествия один человек получил отравление продуктами горения и ожоги. Пострадавшего госпитализировали. Причина пожара устанавливается.
Видео: ГУ МЧС России по Тюменской области