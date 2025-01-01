Топ-10 регионов с наибольшим турпотоком в Тюменскую область назвала Мария Трофимова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соседние регионы вошли в топ-10 субъектов России, из которых туристы чаще всего приезжают в Тюменскую область. Возглавила рейтинг Югра: в 2024 году на юге области побывали 986,4 тыс. жителей автономного округа.

Такие данные привела директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на презентации итогов года туристической отрасли региона 31 января в музее им. И. Я. Словцова.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Нам одному из немногих в стране регионов повезло, потому что у нас есть исторически сложившиеся связки большой Тюменской области с регионами, которые социально-экономически стабильны. Поэтому мы всегда имеем целевую платежеспособную аудиторию, которая к нам часто приезжает", - пояснила руководитель департамента.

Из Свердловской области с тюменскими достопримечательностями приехали ознакомиться 683,5 тыс. туристов, из Курганской – 320 тыс., из Челябинской – 281,8 тыс., из Омской – 267 тыс.

По словам Марии Трофимовой у региональных команд по развитию туризма есть конкуренция за московских гостей. За год из столицы России в Тюменскую область приехали отдохнуть 197,8 тыс. человек.

Оксана Корнеенкова, Инна Пахомова