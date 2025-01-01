"Тюменская линия" получила благодарственное письмо Агентства туризма и продвижения Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Благодарственное письмо информационному агентству "Тюменская линия" вручило Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Издание отметили за активное участие в туристических проектах Тюменской области и яркое представление региона в медиапространстве по итогам 2024 года.

Благодарственное письмо вручили в ходе презентации итогов года туристической отрасли региона 31 января. На сцену пригласили журналиста информационного агентства "Тюменская линия" Инну Пахомову и представителя газеты "Тюменские известия" Ирину Тарабаеву.

"Самые активные — "Тюменские линия" и "Тюменские известия". Это те представители СМИ, которые не пропустили ни одного мероприятия. Они всегда находят время", — сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Отметим, в целом за 2024 год в тюменских СМИ появилось 1 тыс. 600 публикаций. Более 50 раз о туротрасли региона писали в Russian Travel, "Аэроэкспресс", "РЖД", "Отдых в России", "АТОР" и других изданиях. Размещалась информация и в бортовых журналах UTair, "Уральские авиалинии", "Аэрофлот", S7, "Высокий полет".

Инна Пахомова