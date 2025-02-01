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Сельхозпредприятия Тюменского района готовятся к посевной

Экономика, 13:52 01 февраля 2025

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сельхозпроизводители Тюменского района планируют приобрести 2 тыс. 600 тонн минеральных удобрений. Сейчас хозяйства и сельхозпредприятия обеспечены подкормкой растений на 30% от плана.

Аграрии также запасаются средствами защиты растений и обновляют семенной материал.

Особое внимание уделяется ремонту технических средств. В настоящий момент привели в порядок 93% от всего парка машин - 440 единиц техники, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Хорошими темпами продвигается и производство молока. Ежедневный валовый надой молока по району составляет 750 центнеров. По сравнению с прошлым годом надой на одну корову увеличился и составил порядка 23 кг в день. Поголовье крупного рогатого скота на начало года составило почти 8 тысяч голов, из которых более 3 тысяч 200 – коровы.

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