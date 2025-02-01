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Тюменцам предлагают сдать бесплатный тест на ВИЧ-инфекцию

Общество, 14:38 01 февраля 2025

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Сдать бесплатный тест на ВИЧ-инфекцию жители Тюменской области могут в своей территориальной поликлинике, в региональном Центре профилактики и борьбы со СПИД и его филиалах в Тобольск и Ишим.

На сегодняшний день половой путь находится на первом месте по передачи ВИЧ-инфекции в Тюменской области. Еще один фактор риска заражения ВИЧ-инфекцией - употребление наркотических средств, сообщает "КП-Тюмень".

"Люди, употребляющие наркотики, имеют повышенный риск заражения ВИЧ. Это касается любого психоактивного вещества, изменяющего сознание человека. В ситуации измененного сознания человек зачастую не беспокоится о своей защите от ВИЧ, других инфекций, передающихся половым путем. Это касается как использования нестерильного инструментария для введения наркотических препаратов, так и игнорирования барьерных методов профилактики ВИЧ при сексуальных контактах. Последнее особенно актуально при приеме синтетических наркотических препаратов, растормаживающих сексуальное влечение человека, толкающее его на частую смену половых партнеров", - рассказала главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Олеся Лыкасова.

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