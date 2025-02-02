Спецоперация "Лед" пройдет в Тюмени для детей и взрослых
Организаторы #СпецоперацииЛед, которая пройдет 23 февраля в районе Моста влюбленных Тюмени, разработали программу, интересную для тюменцев всех возрастов, особенно семей с детьми.
Кроме трековых автогонок, дрифта и зрелищного открытия мероприятия пройдут мастер-классы патриотической и спортивной направленности, будут работать выставки ретро и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения.
Центр "Воин" впервые проведет турнир по лазертагу на правом берегу набережной Туры со стороны ул.Республики, также здесь будет работать тир.
С 12 до 15 часов зрителей #СпецоперацииЛед угостят горячим чаем и кашей.
На льду реи Тура пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и военно-историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.