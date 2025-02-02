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Спецоперация "Лед" пройдет в Тюмени для детей и взрослых

Общество, 19:51 01 февраля 2025

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Организаторы #СпецоперацииЛед, которая пройдет 23 февраля в районе Моста влюбленных Тюмени, разработали программу, интересную для тюменцев всех возрастов, особенно семей с детьми.

Кроме трековых автогонок, дрифта и зрелищного открытия мероприятия пройдут мастер-классы патриотической и спортивной направленности, будут работать выставки ретро и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения.

Центр "Воин" впервые проведет турнир по лазертагу на правом берегу набережной Туры со стороны ул.Республики, также здесь будет работать тир.

С 12 до 15 часов зрителей #СпецоперацииЛед угостят горячим чаем и кашей.

На льду реи Тура пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и военно-историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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