У Тюменской справочной службы 122 появился голосовой помощник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интеллектуальный голосовой помощник подключен к Единой региональной справочной службе 122. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Этот инновационный сервис использует искусственный интеллект для анализа вопросов абонентов и автоматического перенаправления звонков к нужным специалистам.

"Мы включили функцию интеллектуальной маршрутизации звонков на данном номере. Система на основе ИИ будет использовать историю обращений гражданина, чтобы предлагать более релевантные решения и позволит нам улучшать качество сервиса. В конечном итоге рассчитываем повысить оперативность получения информации и удовлетворенность наших граждан", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Нововведение значительно экономит время как для граждан, так и для операторов. Больше нет необходимости долго ждать ответа или переключаться между разными линиями. Все происходит быстро и эффективно благодаря умным алгоритмам искусственного интеллекта.

Как это работает? Когда вы звоните по номеру 122, вас встречает голосовой помощник. Он задает несколько уточняющих вопросов, чтобы понять суть вашего запроса. Затем система сама определяет, какая из горячих линий сможет лучше всего помочь вам с вашим вопросом, и переводит звонок туда. Таким образом, ваше обращение сразу попадает к тому специалисту, который действительно может вам помочь.

Важно отметить, что если вы услышали приветствие от голосового помощника, не стоит прерывать звонок. Дайте системе возможность выполнить свою работу – она создана именно для того, чтобы сделать вашу жизнь проще.

Единая региональная справочная служба 122 объединяет несколько горячих линий - МФЦ, запись на прием к врачу, электронная школа, военная служба по контракту и другие направления.

Теперь все они доступны через один номер, и помощь будет оказана максимально оперативно. Звонок на номер 122 бесплатный.