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Андрей Миллер: главная причина большинства ДТП - скорость

Общество, 16:31 02 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как управлять автомобилем зимой, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий, рассказал тюменцам начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер.

Он сам за рублем с 1998 года, водительский стаж составляет 26 лет. Всем автолюбителям он советует учитывать скорость и маневренность автомобиля и всегда помнить, что дорога зимой отличается от летней или осенней.

"Основная причина почти всех аварий – это скорость. Заблаговременно, начиная с сентября мы напоминаем о том, что скоро начнется зимний период и нужно подготовить к нему автомобиль. И вопрос не только в шипованной резине и в заливе антифриза. Вопрос в отношении к эксплуатации автомобиля, потому что нужно понимать, что на дорожном покрытии в зимнее время не получится остановиться так, как на асфальте в осеннее или летнее время, – рассказал он изданию "Тюменская область сегодня".

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# Андрей Миллер , ДТП

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