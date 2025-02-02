  • 2 февраля 20252.02.2025воскресенье
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменцам пояснили, как пить чай без вреда для здоровья

Общество, 19:43 02 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обыкновенный черный чай может препятствовать усвоению жизненно важного минерала - железа. Чтобы этого не происходило, пить чай лучше через 2-3 часа после приема пищи.

Такой совет тюменцам дала нутрициолог Анжелика Винницкая. Она пояснила tmn.aif.ru, что этот популярный напиток богат полифенолами. В целом они не вредны для организма, но могут препятствовать всасыванию железа. Кроме того, как черный, так и зеленый чай содержат кофеин, который также снижает усвояемость железа примерно на 10 %.

"Помимо этого, чай выпитый во время еды, может замедлять пищеварительные процессы, так как разбавляет желудочный сок и снижает его кислотность, что негативно сказывается на переваривании пищи. Танины, содержащиеся в чае, связывают пепсин — основной фермент, отвечающий за переваривание белков, что может привести к дискомфорту и тяжести в желудке", - предупредила эксперт.

Нейтрализовать полифенолы также поможет добавленное в чай молоко. Меньше всего таких веществ в травяном чае с содержанием ромашки, мяты, мелиссы, шиповника и лаванды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , здоровье , чай

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:01 02.02.2025Тюменских водителей предупреждают о сложной ситуации на дорогах
20:47 02.02.2025Тюменская студентка присоединилась к волонтерской миссии по очистке Черноморского побережья
19:43 02.02.2025Тюменцам пояснили, как пить чай без вреда для здоровья
19:14 02.02.2025Тюменцам показали, как будет выглядеть школа-сад в пос. Московский