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Более 20 театральных коллективов со всей России собрались в тюменской "Ребячке"

Общество, 17:49 02 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 театральных коллектива из разных регионов России участвуют в XXIII межрегиональном фестивале-конкурсе детского творчества на базе центра "Ребячья республика" в Тюменской области.

Стартовало мероприятие с мастер-классов, где дети познакомились с профессией актера, учились владеть голосом, изучали искусство театрального движения и открывали для себя мир игровой педагогики.

"Фестиваль "Ребячьи забавы" проходит уже в 23-й раз и продолжает расти. Нас ждет большая работа – не только на фестивале, но и летом, в загородных лагерях будут созданы театральные и игровые постановки, для участников смен будет реализована серия обучающих мастер-классов, также будет снято три документальных фильма о лучших коллективах Екатеринбурга и Тюмени", - рассказала генеральный директор "Ребячьей республики", президент ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

Мероприятие проводится благодаря поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив, сообщает информационный центр регионального правительства.

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# Ребячья республика , театры , фестиваль

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