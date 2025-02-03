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Состояние пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое и средне-тяжелое

Происшествия, 23:11 02 февраля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области

Пять бригад скорой медицинской помощи работали на месте ДТП на 28 км Ирбитского тракта.

Четыре пациента госпитализированы в профильные отделения ОКБ 2, их состояние оценивается как тяжелое и средне-тяжелое. Еще двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение, их состояние удовлетворительное, сообщает информационный центр областного правительства.

Напомним, ДТП с участием трех автомобилей произошло на 28 км трассы Тюмень - Каменка. В результате четыре человека погибли, шесть получили ранения.

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