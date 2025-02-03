Состояние пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое и средне-тяжелое
Происшествия, 23:11 02 февраля 2025
Госавтоинспекция Тюменской области
Пять бригад скорой медицинской помощи работали на месте ДТП на 28 км Ирбитского тракта.
Четыре пациента госпитализированы в профильные отделения ОКБ 2, их состояние оценивается как тяжелое и средне-тяжелое. Еще двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение, их состояние удовлетворительное, сообщает информационный центр областного правительства.
Напомним, ДТП с участием трех автомобилей произошло на 28 км трассы Тюмень - Каменка. В результате четыре человека погибли, шесть получили ранения.