Состояние пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое и средне-тяжелое

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области

Пять бригад скорой медицинской помощи работали на месте ДТП на 28 км Ирбитского тракта.

Четыре пациента госпитализированы в профильные отделения ОКБ 2, их состояние оценивается как тяжелое и средне-тяжелое. Еще двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение, их состояние удовлетворительное, сообщает информационный центр областного правительства.

Напомним, ДТП с участием трех автомобилей произошло на 28 км трассы Тюмень - Каменка. В результате четыре человека погибли, шесть получили ранения.