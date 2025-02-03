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Пожарные тушили баню в Тюменском районе

Происшествия, 09:48 03 февраля 2025

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Баню размером 3 на 6 м тушили пожарные на ул. Клубничной в СНТ "Металлист" Тюменского района ночью 3 февраля, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

На место происшествия прибыли подразделения отдельного поста № 102 ПС. В результате пожара баня повреждена огнём на площади 18 кв. м.

Спасатели провели работы по разборке и проливке горящих элементов конструкции. Пожар был локализован и потушен. Пострадавших нет.

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