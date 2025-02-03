Пожарные тушили баню в Тюменском районе
Происшествия, 09:48 03 февраля 2025
| Фото: противопожарная служба Тюменской области
Баню размером 3 на 6 м тушили пожарные на ул. Клубничной в СНТ "Металлист" Тюменского района ночью 3 февраля, сообщает противопожарная служба Тюменской области.
На место происшествия прибыли подразделения отдельного поста № 102 ПС. В результате пожара баня повреждена огнём на площади 18 кв. м.
Спасатели провели работы по разборке и проливке горящих элементов конструкции. Пожар был локализован и потушен. Пострадавших нет.