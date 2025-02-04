  • 4 февраля 20254.02.2025вторник
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер юго-восточный

Ремонт забора обошелся ишимцу в штраф и конфискацию бензопилы

Происшествия, 12:34 04 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штраф с конфискацией бензопилы назначил Ишимский районный суд местному жителю за незаконную вырубку лесных насаждений в крупных размерах.

Установлено, что в июне 2024 года мужчина спилил семь сосен для ремонта забора и был задержан на месте сотрудниками лесной охраны. Ущерб составил 72 тыс. 124 рубля. Свою вину нарушитель осознал, урон полностью компенсировал.

Учитывая все обстоятельства, суд прекратил уголовное преследование, назначив ишимцу штраф в размере 55 тыс. рублей. Бензопила передана в государственную собственность, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , незаконная вырубка , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:07 04.02.2025Продолжаются поиски пропавшего в Абхазии жителя Тюмени
12:34 04.02.2025Ремонт забора обошелся ишимцу в штраф и конфискацию бензопилы
09:48 04.02.2025Один человек пострадал на ночном пожаре в Тюменском районе
20:13 03.02.2025Более 35 млн рублей похитили интернет-мошенники у жителей Тюменской области