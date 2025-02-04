Ремонт забора обошелся ишимцу в штраф и конфискацию бензопилы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штраф с конфискацией бензопилы назначил Ишимский районный суд местному жителю за незаконную вырубку лесных насаждений в крупных размерах.

Установлено, что в июне 2024 года мужчина спилил семь сосен для ремонта забора и был задержан на месте сотрудниками лесной охраны. Ущерб составил 72 тыс. 124 рубля. Свою вину нарушитель осознал, урон полностью компенсировал.

Учитывая все обстоятельства, суд прекратил уголовное преследование, назначив ишимцу штраф в размере 55 тыс. рублей. Бензопила передана в государственную собственность, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.