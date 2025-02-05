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Жителей Тюменской области бесплатно научат создавать чат-боты и мобильные приложения

Общество, 09:35 05 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный проект по обучению использования нейросетей стартовал в Тюменской области. Присоединиться к нему могут предприниматели и студенты, сообщают организаторы.

До 28 февраля продлятся вводные лекции о возможностях искусственного интеллекта и новых профессиях. После участников объединят в междисциплинарные команды. Им предстоит решать реальные бизнес-задачи, предложенные предпринимателями, для разработки эффективных ИИ-решений для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

С марта по апрель пройдут воркшопы по основам промт-инжиниринга, созданию чат-ботов, разработке мобильных приложений, где каждый создаст собственный продукт. В мае — доработка проектов, финальная оценка и презентация разработанных решений. Каждая команда представит свои проекты на заключительном мероприятии.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Регистрация открыта по ссылке до 15 февраля, здесь же можно найти подробности курса.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Возрастное ограничение: 18+

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# мобильное приложение , нейросети , чат-бот

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