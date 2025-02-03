Технологию очистки песка и гальки от мазута разрабатывают в Тюмени

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Группа учёных-исследователей Тюменского индустриального университета в составе и. о. ректора вуза Юрия Клочкова и главного эксперта вуза Льва Максимова собирают и исследуют образцы гальки и песка, загрязнённые мазутом в Анапе. Планируется опробовать ряд технологий и инженерных решений для очистки от нефтепродуктов пляжной береговой линии.

Также отберут пробы донных отложений для прогноза развития ситуации, сообщает пресс-служба ТИУ.

Используемую технологию ученые представили заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко.

"Мы используем очень мелкий оксид железа, имеющий вид порошка (частицы в 40-200 раз меньше толщины волоса на голове человека). Отличие от обычной ржавчины или металлической стружки то же, что у песка и Полисорба: химический состав идентичен, но высокая дисперсность делает его эффективным сорбентом. Магниточувствительные частицы мы вносим на поверхность воды. Частицы на поверхности мазутного пятна образуют корку. Дальше ее можно собирать мощным магнитом. Та же технология работает для пляжа: мокрый песок перемешиваем с магнитным порошком, а дальше собираем электромагнитом. Сейчас мы исследуем возможность использовать это для ликвидации донных загрязнений", – пояснил главный эксперт ТИУ Лев Максимов.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Главные преимущества метода заключаются в том, что нет вторичного загрязнения. Также железо – природный компонент, поэтому его переваривают многие естественные микроорганизмы, а сорбент можно регенерировать в пиролизных печах и использовать повторно. Кроме этого, он прост в использовании.

Комплексная работа сотрудников ТИУ ведётся совместно с Московским государственным университетом, академией наук РФ и компанией "СИБУР-Полилаб". Большую поддержку оказывают представители органов власти.

Первые образцы с разным содержанием мазута уже доставлены в лаборатории вуза. Сейчас специалисты готовятся к проведению эксперимента по применению способа очистки песка и гальки. В работе участвуют исследователи из различных научных коллективов, в том числе представители технологического проекта S.M.Art Metals, кафедр техносферной безопасности, инженерных систем и сооружений, а также строительных материалов.

Отметим, что аналогичные эксперименты учёные уже проводили в лабораторных и приближенным к реальным условиях.