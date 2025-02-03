Тюменка родила малышку в автомобиле за 60 км от города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25-летняя жительница Тюменской области родила третьего ребенка прямо в автомобиле, находясь за 60 км до города. Роды начались внезапно, когда пара ехала в такси на пути в роддом. После того как отошли воды, супруги поняли, что времени ждать нет, и вызвали скорую помощь.

Бригада медиков немедленно отправилась на вызов, получив информацию о машине от диспетчера. Фельдшеры Валерия Скороходова и Станислав Шмидт рассказали, что это были первые роды, которые им пришлось принять.

Когда таксист увидел машину скорой помощи, он начал сигналить и подъехал ближе, а затем выбежал навстречу врачам. Медики оперативно переместили роженицу в свой автомобиль и начали подготовку к принятию родов. Несмотря на то, что ситуация была сложной, они смогли успокоить женщину и обеспечить необходимые условия для безопасного появления ребенка на свет.

"Я держала головку младенца и чувствовала на его шейке пульс, — вспоминает Валерия Скороходова. — Женщина сказала, что больше не может, но услышав мою поддержку, собрала последние силы и потужилась. Малышка родилась здоровой, мы ее запеленали и передали матери".

Так на свет появилась девочка, став последней новорожденной в этом году, принятой бригадой скорой помощи. Такие случаи происходят редко: в прошлом году врачи помогли появиться на свет 31 ребенку вне стен медицинского учреждения, сообщает областной департамент здравоохранения.