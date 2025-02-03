Тюменские "моржи" получили сертификаты Книги рекордов России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сертификаты Книги рекордов России торжественно вручили тюменским "моржам" в Тюменской областной думе 3 февраля. Документ подтверждает их участие в первом блиц-турнире по шахматам в ледяной воде.

Сертификат исполнительному директору центра "АквАйСпорт-Тюмень" Андрею Агаркову вручил начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян. По его словам, Андрей Агарков — из тех людей, которые бескорыстно занимаются своим делом. Он многое делает для того, чтобы люди, увлекающиеся моржеванием и здоровым образом жизни могли приходить и проводить время на базе — "Озере чемпионов".

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко вспомнил, что в день проведения турнира была праздничная атмосфера.

"Все прошло на одном дыхании. Вы для нас молодцы, ориентиры. Какое самообладание, мужество надо иметь, чтобы этим заниматься, идти на новые рекорды, прославлять свой труд, город, регион и Россию", — подчеркнул он.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области пожелал членам центра "АквАйСпорт-Тюмень" успехов. Он уверен, что впереди у них новые достижения.

"Мы — ищущие люди. Разбирались в себе. Мы можем сделать что-то такое, что может быть полезно нашему государству. Пришло время, которое показало, что наши эксперименты могут быть хорошей практикой", — сказал исполнительный директор центра "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков.

Напомним, первый в истории России блиц-турнир по шахматам в ледяной воде прошел в Тюмени 30 марта 2024 года. Его организатором выступил центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень".

Инна Пахомова, Александр Лабыкин