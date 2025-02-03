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В селе Казанском карантин по бешенству животных ввели 3 февраля

Происшествия, 19:15 03 февраля 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных ввели в с. Казанском с 3 февраля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В неблагополучном по данному заболеванию пункте запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

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# карантин по бешенству

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