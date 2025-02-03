В селе Казанском карантин по бешенству животных ввели 3 февраля
Происшествия, 19:15 03 февраля 2025
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
Карантин по бешенству животных ввели в с. Казанском с 3 февраля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В неблагополучном по данному заболеванию пункте запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.
Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.