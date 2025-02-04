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Тюменские специалисты устраняют порывы на водопроводе в Краснодоне

Общество, 11:49 04 февраля 2025

администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Порывы устраняют специалисты компании "ТюменьБурСтрой" на водопроводной трубе в районе насосной станции "Широкинская" Краснодонского муниципального округа. Ветка обеспечивает водой город Суходольск.

Как сообщает администрация муниципального образования, сеть водоснабжения значительно изношена, что приводит к уменьшению напора воды почти в два раза ниже нормы из-за частых порывов. На участке планируют провести модернизацию.

Отметим, компания "ТюменьБурСтрой" работает по соглашению о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом, которое подписано в 2022 г.

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# водоснабжение , Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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