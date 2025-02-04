В Тюмени открыта продажа билетов на прямой рейс в Анталью
Общество, 16:32 04 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Продажа билетов в Анталью из Тюмени открыта. Первый полет состоится 29 апреля, сообщает авиакомпания Utair.
До июня рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам. С июня дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Вылет из Тюмени — в 8 часов 50 минут. Из Антальи — в 13 часов 30 минут.
Время в пути — 5 часов 30 минут.
Также Utair запустит рейсы в Анталью из Грозного, Москвы и Сургута. Продажа билетов уже открыта на сайте utair.ru и в мобильном приложении "Уютное небо".