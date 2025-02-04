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В Тюмени открыта продажа билетов на прямой рейс в Анталью

Общество, 16:32 04 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продажа билетов в Анталью из Тюмени открыта. Первый полет состоится 29 апреля, сообщает авиакомпания Utair.

До июня рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам. С июня дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Вылет из Тюмени — в 8 часов 50 минут. Из Антальи — в 13 часов 30 минут.

Время в пути — 5 часов 30 минут.

Также Utair запустит рейсы в Анталью из Грозного, Москвы и Сургута. Продажа билетов уже открыта на сайте utair.ru и в мобильном приложении "Уютное небо".

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# авиаперевозки , Анталья , Турция , Ютейр

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