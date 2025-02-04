Тюменское предприятие изготовит технику для выполнения боевых задач на СВО

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Сформировать заказ из техники, производимой на Западносибирском машиностроительном предприятии, планируется в рамках проекта "Тюмень для Победы". Технику направят в подразделения, где служат тюменцы, сообщил на в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"На днях я посетил Западносибирский машиностроительный завод, где не только научились добронировать машины, но и сконструировали и создали тележки, позволяющие повысить безопасность и маневренность наших военнослужащих в условиях СВО. Техника прошла необходимые испытания, и военные, а также специалисты ТВВИКУ подтверждают её востребованность", - рассказал Афанасьев.

Генеральный директор завода Иван Шпак показал антидроновую защиту, которую разработали инженеры предприятия. Вызвала интерес и уникальная разработка мобильной станции радиоэлектронной борьбы, созданная для защиты от БПЛА. Она представляет собой купол из радиоэлектронных помех, который может крепиться на корпус машины или размещаться в мобильном переносном рюкзаке. Управление осуществляется с помощью выносного пульта. Испытания станции проходят успешно, военные дают ей положительные оценки.

"Предприятия Тюмени самостоятельно занимаются изготовлением техники по запросам бойцов, а также общественных организаций, которые формируют гуманитарные грузы для воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции", - отметил глава Тюмени.

Он добавил, что 20 февраля в Челябинской области на форуме "Патриоты Урала" тюменские предприятия представят эти и другие разработки.