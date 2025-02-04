Тюменец в очередной пьяной ссоре зарезал сожительницу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве сожительницы, ждёт суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, 18 ноября 2024 тюменец зарезал женщину во время пьяной ссоры.

В дневное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире по ул. Бирюзовой в очередной раз повздорил со своей сожительницей, схватил нож и нанёс ей удар в грудь.

От полученного ранения женщина скончалась в карете скорой помощи. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.