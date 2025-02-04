30 беспилотников будут следить за пожарной обстановкой в лесах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская авиабаза подходит к предстоящему пожароопасному сезону в полной боевой готовности. В 2024 году техническая оснащенность ведомства доведена до 100%, сообщает пресс-служба регионального департамента лесного комплекса.

Всего за прошлый год было закуплено 40 единиц новой техники, включая 10 гусеничных и пять колесных тракторов, четыре пожарных автоцистерны, вахтовый и лесопатрульные автомобили.

Особое внимание уделили обновлению парка беспилотных летательных аппаратов. Всего на балансе ведомства 30 дронов, включая два новых, приобретенных в 2024 году. Их будут использовать для оперативного обнаружения возгораний и координации действий пожарных бригад.