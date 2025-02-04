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Тюменские общественники обсудили проекты к 80-летию Победы

Общество, 20:45 04 февраля 2025

пресс-служба Российского общества «Знание» в УФО | Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» в УФО

Первое заседание методической группы регионального отделения Российского общества "Знание" состоялось на базе ТюмГУ. Участие в нём приняли представители Тюменского отделения Российского исторического общества, областного отделения Русского географического общества, исторического парка "Россия – моя история" и Департамента образования и науки региона, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" в УФО.

"Совместными усилиями мы можем создавать уникальные проекты и проводить интересные мероприятия в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и не только. В частности, вместе с тюменским отделением Российского исторического общества мы запланировали выставку, посвященную возникновению и этапам развития образования. К проекту подключится парк "Россия – моя история". Они сделают экспозицию интерактивной и будут транслировать ее у себя", – сказала директор филиала Российского общества "Знание" в Тюменской области Екатерина Шилова.

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19 апреля лекторы просветительской организации примут участие в конференции "Трудовой подвиг тюменский регионов: антропологические исследования повседневной жизни в годы войны".

Помимо этого, запланировано сотрудничество с Тюменским областным отделением Русского географического общества. Лекции и мастер-классы от экспертов Общества "Знание" станут частью программы фестиваля-конкурса Сибирской домовой резьбы, который состоится в августе 2025 года.

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# Великая Отечественная война , общество Знание

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