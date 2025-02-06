Тюменские волейболистки сыграют с командой из Свердловской области
Спорт, 11:41 06 февраля 2025
| Фото: сообщество ВК "Тюмень" ВКонтакте"
Игры девятого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А" пройдут в Тюмени 8 и 9 февраля. Соперником "Тюмени" станет коллектив из Свердловской области "Уралочка-УрГЭУ", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Местом проведения соревнований станет спортивный комплекс "Академия спорта" (ул. Спасская, 6). 8 февраля игры стартуют в 16 часов, 9 февраля - в 13 часов.
Вход для болельщиков свободный. Возрастное ограничение 6+.