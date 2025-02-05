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Тюменские пловцы поборются за путевку на окружной чемпионат

Спорт, 14:53 05 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный чемпионат по плаванию пройдет в Тюмени в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" ТИУ (ул. Луначарского, 2 к. 5) с 6 по 8 февраля. На дорожки 50-метрового бассейна выйдут порядка 200 студентов и школьников от 14 лет, сообщили в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Все участники соревнований имеют второй взрослый разряд и выше, отметил руководитель федерации плавания Тюменской области Дмитрий Фабричников. После окончания заплывов сильнейшие ребята отправятся на окружные состязания, которые состоятся в марте в Екатеринбурге.

Начало соревнований ежедневно с 14 часов 15 минут.

Более юных пловцов региональное отборочное первенство и спартакиада учащихся ожидают с 27 по 1 марта.

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