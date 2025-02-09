В Тюмени разрабатывают биофильтр для рыб, работающий в холодной воде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Третьекурсник аграрного университета Егор Каданов разрабатывает биофильтр, в основе которого биоматериал из холодостойких бактерий. Он сможет очищать холодную воду от излишек аммиака и азота на предприятиях с установкой замкнутого водоснабжения.

Проект называется "СигоФильтр". На его реализацию тюменец выиграл грант в миллион рублей в конкурсе "Студенческий стартап" (очередь V) федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Биологический фильтр уже существует, но именно наша разработка позволяет бактериям, которые очищают аммиак и азот, работать в холодной воде, характерной для сиговых и форелевых видов рыб. На сегодняшний день аналогов продукту нет. Все остальное работает в теплой воде, а в низких температурах бактерия очень слабо растет, плохо размножается и фильтруется", - сообщил корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы Егор Каданов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Занимается проектом команда из 10 человек, куда входят однокурсники Егора, а также дизайнеры, инженеры, юристы и программисты. Ребята планируют использовать специальный вид бактерий рода Eugena. Он способен размножаться и эффективно очищать холодную воду от нежелательных примесей.

Испытания студенты будут проводить в лаборатории университета. Также есть договоренность с аквафермой "Рыбное подворье". Здесь планируют апробировать опытную модель сигофильтра.

"65 процентов выигранного гранта уйдет на закупку биофильтра под ключ, создание подробного чертежа, сайта, продукта и, конечно, зарплату. Вообще у нас слишком масштабный проект, чтобы реализовать его к концу года. Поэтому за первый год мы сделаем прототип и соберем необходимые данные", - добавил Егор Каданов.

Работоспособный прототип автор представит на выставке в сфере аквакультуры Seafood expo Russia. Первая партия продукта должна быть запущена уже в 2028 году. Прогнозируемые объемы продаж – 20 биофильтров.

Напомним, победителями конкурса "Студенческий стартап" стали 17 человек из ГАУ Северного Зауралья. Накануне они презентовали свои первые наработки.

Виктория Макарова