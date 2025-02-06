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Два человека погибли на пожарах в Тюменской области 5 февраля

Происшествия, 12:03 06 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшие сутки 5 февраля, сообщает региональное Управление МЧС России.

На утреннем пожаре в двухквартирном доме по ул. Молодёжной в с. Фатеево погиб один человек. Причина возгорания – аварийный режим электрооборудования.

В шестом часу вечера ул. Ветеранов труда в Тюмени загорелось маршрутное такси. Огонь ликвидирован на площади 10 кв. м. Обошлось без пострадавших. Причина – короткое замыкание.

В первом часу ночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Песчаное Казанского района. К сожалению, погиб один человек. Установлено, что причина происшествия – короткое замыкание.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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