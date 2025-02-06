  • 6 февраля 20256.02.2025четверг
  • В Тюмени -5..-7 С 1 м/с ветер северо-восточный

В Тюмени вышла в свет книга о разведчике Павле Фитине

Общество, 17:42 06 февраля 2025

ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Книгу "Юность разведчика Фитина. Идентификация Алекса" презентовали в Тюмени. Издание посвящено генералу-лейтенанту Павлу Фитину, который возглавлял внешнюю разведку СССР с 1939 по 1946 годы.

Автор произведения — историк и член Совета Тюменского отделения Российского исторического общества Александр Вычугжанин. Над ее созданием он работал около года, тщательно исследуя малоизвестные факты из жизни Павла Фитина, особенно касающиеся его детских и юношеских лет. Финансовую поддержку изданию оказали председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, его первый заместитель Андрей Артюхов и заместитель председателя комитета по социальной политикедумы Александр Мажаров.

"Очень важно, что книга увидела свет в Год защитника Отечества, Год героев в Тюменской области и год 80-летия Великой Победы. Павел Фитин – легендарный человек, настоящий герой Отчизны, будучи руководителем службы внешней разведки Советского Союза, он многое сделал для победы в Великой Отечественной войне.", - отметил Андрей Артюхов в своих соцсетях.

Он уточнил, что первый экземпляр книги был торжественно передан президенту Союза ветеранов госбезопасности Тюменской области Виктору Мещерякову, отметившему недавно свое 75-летие. Еще одна книга будет храниться в музее Регионального управления ФСБ России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Артюхов , книга , Павел Фитин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 06.02.2025Тюменский "Дом вверх дном" привлек на реализацию своих проектов 40 млн рублей
17:53 06.02.20257 февраля - события дня
17:42 06.02.2025В Тюмени вышла в свет книга о разведчике Павле Фитине
17:31 06.02.2025Студенты из Кыргызстана пройдут обучение в Тюменском медуниверситете