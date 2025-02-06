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Тюменец спрятал в лесу 12 бочек с прекурсорами для производства наркотиков

Происшествия, 17:09 06 февраля 2025

пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Контрабанду 300 кг прекурсоров - веществ, используемых при изготовлении наркотиков - предотвратили сотрудники Тюменской таможни.

12 бочек с порошком были ввезены через границу в прицепе грузовика и доставлены в Москву. Далее транспортной компанией товар был отправлен в Тюмень, где его принял 52-летний получатель и закопал в лесу, замаскировав еловыми ветками.

пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Преступную схему выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий при взаимодействии с представителями МВД и Росгвардии. Подозреваемого задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". Мужчине может грозить пожизненное лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

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# наркотики , таможня , уголовное дело

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